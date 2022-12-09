تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:3٫75847 مقابل الريال الواحد 0٫25204

الدولار:3٫75946 مقابل الريال الواحد 0٫26607

درهم إماراتي:1٫02324 مقابل الريال الواحد 0٫97729

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58301

دينار أردني:5٫29890 مقابل الريال الواحد 0٫18872

دينار كويتي: 12٫25054 مقابل الريال الواحد 0٫08163

دينار بحريني:9٫97094 مقابل الريال الواحد 0٫10030

الريال القطري:1٫03233 مقابل الريال الواحد 0٫96868

الدرهم المغربي: 0٫35644 مقابل الريال الواحد 2٫80553

الجنيه المصري: 0٫15279 مقابل الريال الواحد6٫54501