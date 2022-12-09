كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن مرض متلازمة الأمعاء القصيرة، مبينة أسبابها وأعراضها وطرق علاجها، والتي قد يصاب بها حديثو الولادة أو البالغون وفقاً لطبيعة الحالة.

وعرفت المدينة متلازمة الأمعاء القصيرة وهي عدم قدرة الأمعاء الدقيقة على امتصاص الأغذية بشكل كاف، إما بسبب نقص في طول الأمعاء أو وجود خلل وظيفي بها.

وأشارت إلى أنها تحدث بعد إزالة جزء من الأمعاء، إما بسبب تجلط الأوعية الدموية لها، أو بسبب التهابات مزمنة مثل مرض كرون.

وأبانت أن الأعراض تشمل: الإسهال والبراز الدهني كريه الرائحة، وسوء التغذية وفقدان الوزن، والتورم في الساقين (الوذمة)، منوهةً بأنه يمكن علاجها بالدعم الغذائي للمريض عن طرق التغذية الوريدية، وإجراءات جراحية متخصصة مثل زراعة الأمعاء.