يواجه نيك كارتر أحد أعضاء فرقة “باكستريت بويز” الأميركية، اتهاماً بإغتصاب إحدى معجباته، رغم مرور ٢٠ عام على الواقعة.

وقالت شانون روث، في مؤتمر صحافي في كاليفورنيا بحضور وكيل الدفاع عنها، أنها رفعت دعوى ضد المغني لاغتصابها خلال إحدى حفلات الفرقة في تاكوما بواشنطن كانت وقعت عام 2001 حين كانت تبلغ 17 سنة.

وأشارت إلى أنها مصابة بالتوحد وبشلل دماغي لكنها تعتقد أنّها لم تتعرض لأذى في حياتها أكثر مما ارتكبه نيك كارتر في حقها.

وأضافت، أن الواقعة تعود إلى عام 2001، حينما دعاها كارتر لمرافقته في إحدى الحافلات بعدما طلبت توقيعه، ثم قدّم لها مشروباً “غريب المذاق”.

وتابع وكيل الدفاع، أن الضحية بعد أن شربت العصير، اصطحبها إلى مرحاض الحافلة وطلب منها أن تقوم بأفعال مخلّة، ثم قام بإغتصابها رغم محاولتها صدّه.