أقر رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي “سعيد” في الفريق الفرنسي، وأنهم سيتفاوضون بشأن تجديد عقده في يناير المقبل.

ويُشار إلى أن عقد ليونيل ميسي ، الذي يركز حاليا مع منتخب بلاده على مباراة هولندا في دور الثمانية من كأس العالم 2022 في قطر، سينتهي في وقت لاحق اليوم الجمعة، مع باريس سان جيرمان في يونيو .

ويتطلع النجم إلى تتويج مسيرة استثنائية تتضمن سبع جوائز للكرة الذهبية وألقاب عديدة على مستوى الأندية، لكنه فاز بلقب وحيد فقط مع الأرجنتين وهو لقب كأس كوبا أمريكا.

وأفاد مسؤول قطري بأنه يثق في أن ميسي سيمدد عقده مع باريس سان جيرمان عندما تبدأ المفاوضات في يناير 2023.

وقالت مصادر صحفية مختلفة :”أن النجم الأرجنتيني يقترب من الانتقال للعب في الدوري الأمريكي للمحترفين وتحديدا مع إنتر ميامي الذي يملكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.”

ومن جانبه، انتهز الخليفي الفرصة لإغلاق باب باريس سان جيرمان أمام كريستيانو رونالدو، قائلا: “إنه أسطورة، إنه نجم. ”

وأضاف:” أنا معجب به كلاعب رائع، وفي السابعة والثلاثين من عمره يقوم بعمل رائع. لكن جميع الأندية تريد التوقيع معه أيضًا، المشكلة التي تواجهنا اليوم هي أن لدينا لاعبين في نفس مركزه، لذلك ليس من السهل التعاقد معه. وقال: “بصراحة سيكون ذلك مستحيلا بالنسبة لنا”.

وعن موقف المهاجم ماركوس راشفورد الذي سينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في يونيو المقبل، قال:” كل الأندية ستلاحق راشفورد إذا كان حرا”، مما يعني أن باريس سان جيرمان سيسعى خلف الدولي الإنجليزي في حال قرر مانشستر يونايتد عدم تجديد عقده.