أعرب المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي عن أمنيته في عدم مشاركة رونالدو في مواجهتهم أمام البرتغال.

وأوضح الركراكي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراتهم أمام البرتغال، الذي عُقد اليوم (الجمعة)، إنه اعتمد أمام إسبانيا على الأسلوب الدفاعي لكن على فريقه الاستحواذ أكثر على الكرة أمام البرتغال.

وأضاف الركراكي “أتمنى عدم مشاركة رونالدو ونعول على دعم الجماهير المغربية والعربية وروح الفريق والعمل الجماعي من أهم عوامل النجاح” ، مؤكداً على “بذل قصارى جهدهم للفوز على البرتغال وتقديم أفضل ما لديهم من أجل التأهل”.

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