تسببت المنشطات في إيقاف لاعب التنس البولندي، كميل مايشاك، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات أنه تناول 3 مواد محظورة منها.

وقالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس إن اللاعب قدم عينات خلال بطولات في صوفيا في سبتمبر، واليابان وسول في أكتوبر وجدت فيها آثار ثلاث مواد محظورة.

وأكدت أن اللاعب يمكنه أن يطلب فحص العينة الثانية للتأكد من صحة النتائج مشيرة إلى أنه لن يتمكن من المنافسة في البطولات التابعة لاتحادات اللعبة أو حضورها في الوقت الحالي.

من جهته، أكد اللاعب أنه لم يتناول أي مادة محظورة أبدا عن علم وحاليا ليس لديه أدنى فكرة عما حدث، مضيفا أن ما حدث جعله يشعر بصدمة كبيرة، مضيفا أنه بدأ أصعب معركة في حياته، وهي معركة إثبات براءته والعودة للرياضة التي أحبها.