نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عدة صور عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، أثناء مؤازرتها “للدون” في مونديال قطر.

وعلقت جورجينا رودريغيز على واحدة منها قائلة: “صحراء الدوحة، قطر” وعلى أخرى بالعربية “كأس العالم قطر”.

كما شاركت جورجينا متابعيها بصورة لها نشرتها في خاصية “استوري” عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، الذي يتابعه أكثر من 40 مليونا و300 ألف شخص، في الصحراء عند الغروب.

وفي وقت سابق، أبدت جورجينا امتعاضها من عدم مشاركة رونالدو أساسيا في مباراته أمام سويسرا (6-1) يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب لوسيل، ضمن الدور ثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022.