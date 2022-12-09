أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن اعتماد مشروع إعلان الرياض ومشروع وثيقتي التعامل الشامل والشراكة مع الصين.

جاء ذلك خلال كلمة سموه في قمة الرياض العربية الصينية ، حيث أكد أن القمة تؤسس لمرحلة جديدة بين دولنا”، مضيفا: “نثمن مبادرة أصدقاء التنمية العالمية التي طرحتها الصين”.