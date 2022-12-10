قال المحلل السياسي أحمد الفراج، إن دهاة المعلقين العرب يتحدثون عما يحدث بين أمريكا والصين على أنه حرب عسكرية على طريقة مباريات الملاكمة.

وأشار أحمد الفراج:لأنهم من أنصار نظرية أن امريكا قادرة على كل شئ، فالنتيجة لديهم محسومة!

لفت:”أيها الدهاة إنها ليست حربا عسكرية بدأت وستنتهي، كما أن كليهما لا يريدها عسكرية، لأن هذا يعني فناء العالم”.

وتابع:”ما يحدث بين أمريكا والصين هي حرب نفوذ وهيمنة، تدور رحاها منذ ٢٠ سنة وستستمر لسنوات قادمة، ولنتذكر أن الإقتصاد هو المحرك الرئيس للسياسة، وليس العكس”.