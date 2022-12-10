ميسي: بعض قرارات حكم مباراة هولندا كانت “غريبة”

علق قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، على أداء حكم مباراة منتخب بلاده أمام هولندا.

وقال ميسي: “كرواتيا منتخب قوي وكبير ولديه لاعبين مميزين يعرفون كيف يتناقلون الكرة قي وسط الميدان ولديهم مدرب ممتاز معهم منذ وقت طويل”.

وأشار:” الحكم كان له بعض القرارات الغريبة.. يجب على فيفا مراجعة آلية إسناد مباراة كبيرة لحكم مثل هذا”.

وكان منتخب الأرجنتين فاز على نظيره الهولندي، مساء الجمعة، بركلات الترجيح نتيجة 4-3 ، بعد اننهاء وقت المباراة الأصلي والإصافي بالتعادل 2-2، في إطار منافسات دور الـ 8 بكأس العالم 2022.