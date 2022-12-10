علق لويس فان غال المدير الفني لمنتخب ‎هولندا، على خسارة فريقه أمام الأرجنتين بركلات الترجيح نتيجة 4-3 ، بعد اننهاء وقت المباراة الأصلي والإصافي بالتعادل 2-2، في إطار منافسات دور الـ 8 بكأس العالم 2022.

وقال غال:”تدربنا على ضربات الجزاء طوال العام.. ورغم ذلك كل مرة نفسد الأمر”.

يذكر أن اللاعب مولينا سجل الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 35، قبل أن يضيف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة73 من ركلة جزاء، كما سجل فوت فورست الهدف الأول لمتخب هولندا في الدقيقة 83، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+11، ليلجأ المنتخبين إلى الأشواط الإضافية، التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.

وتمكن منتخب الأرجنيتن من الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ، ليواجه نظيره الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم 2022.