كشف رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، عن صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مسلي آل معمر:”إلى الآن ما قررنا أي شيئ بشأن الصفقات المقبلة.. صفوف فريقنا مكتملة ولا نخطط لإي إضافة الإ بقرار من المدير الفني رودي جارسيا، ولم يصلنا أي شي”.

وعن مشاركة محترف فريقه اللاعب الكاميروني فينسنت أبو بكر في كأس العالم 2022، ذكر: “بالتأكيد أبو بكر نجم كبير وما قدمه بكأس العالم أداء غير مستغرب، فمستواه يليق به وبأسمه وبتاريخه”.

وكان فريق النصر تعادل مع نظيره ألميريا، بهدف لمثله، خلال المباراة الودية التي جمعتهما، بالعاصمة الرياض على أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد.