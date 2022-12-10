تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:3٫96617 مقابل الريال الواحد 0٫25212
الدولار:3٫76066 مقابل الريال الواحد 0٫26591
درهم إماراتي:1٫02386 مقابل الريال الواحد 0٫97669
ريال يمني:0٫01503 مقابل الريال الواحد 66٫54426
دينار أردني:5٫30199 مقابل الريال الواحد 0٫18861
دينار كويتي: 12٫25847 مقابل الريال الواحد 0٫08158
دينار بحريني:9٫98336 مقابل الريال الواحد 0٫10017
الريال القطري:1٫03293 مقابل الريال الواحد 0٫96812
الدرهم المغربي: 0٫35665 مقابل الريال الواحد 2٫80390
الجنيه المصري: 0٫15308 مقابل الريال الواحد 6٫53249
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