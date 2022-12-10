كشف مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض، عن توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية والطبية.

وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير استقطاب المواهب، مدير مزايا وتعويضات، مدير مشروع، طبيب نائب أطفال عام، طبيب نائب أمراض القلب، بينما التخصصات: إدارة الأعمال، الموارد البشرية، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، تخصصات طبية، أو ما يعادلها.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءا من يوم الخميس بتاريخ 1444/05/14هـ الموافق 2022/12/08م، بينما لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال موقع مستشفى قوى الأمن