أشار النجم البرازيلي نيمار، الجمعة، إلى إمكانية اعتزاله اللعب دوليا عقب الإقصاء من مونديال قطر 2022، بعد المباراة المثيرة التي جمعت “سيليساو” بكرواتيا، وانتهت بضربات الترجيح (2-4).

وصرح نيمار، بعد انتهاء المباراة بفوز كرواتيا، إنه لا يمكن أن يضمن بنسبة 100% أن يلعب مجددا للمنتخب البرازيلي، الذي ودع المونديال من دور ربع نهائي مونديال.

وقال لاعب باريس سان جرمان الفرنسي (صاحب ال 30 عاما): “لا أغلق أي أبواب على المنتخب الوطني، لكن أيضا لا أضمن 100% أنني سأعود.. علي التفكير أكثر قليلا حيال الموضوع، حيال ما هو الشيء الصحيح لي وللمنتخب”.

وابتعد العرش مرة أخرى عن النجم البرازيلي الذي لطالما عرف عنه أنه وريث بيليه أو روماريو أو رونالدو أو رونالدينيو، غير أن الاخفاق كان نصيب نيمار مرة أخرى في مونديال قطر 2022.