أوضحت إحصائية صادرة عن وزارة العدل الكويتية وقوع 1931 حالة طلاق أولي “رجعي” بين الكويتيين في 6 أشهر.

وأشارت إلى وقوع 297 حالة طلاق “ثانية”، و803 حالات طلاق أولى بائنة، و62 حالة طلاق “ثانية بائنة”.

وأبانت مصادر مسؤولة في قطاع الافتاء التابع لوزارة الأوقاف الكويتية، على أن الإحصاءات والأرقام لمسائل الطلاق تعتبر ظاهرة مستمرة ومهدده لاستقرار المجتمع.

ولفتت إلى أن قطاع الافتاء الكويتي يتلقى العديد من حالات الطلاق لأسباب تافهة أو مشاكل بسيطة وقعت بين الزوجين.

وشددت بضرورة الابتعاد عن العبث بلفظ الطلاق، واستخدامه كأداة تهديد للزوجة وكحلف حيث أصبحت كلمة “عليَّ الطلاق” تخرج من الزوج على أتفه الأشياء.