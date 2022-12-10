كشفت الباحثة في الشأن الإيراني منى سيلاوي، أنه منذ بداية الثورة في إيران كانت هناك جماعات متطرفة يقومون بملاحقة النساء ووضع المسامير في جبين النساء “غير المحجبات”.

وأوضحت أن هناك جهات مختلفة تفعل ما تفعله شرطة الأخلاق في إيران التي قتلت على يدها الشابة مهسا أميني، بالإضافة إلى المتطرفين، الذين قرروا ملاحقة النساء غير المحجبات.

وأِشارت إلى أنه منذ عام حدثت وقائع بشعة على يد نظام الملالي، بسبب الحجاب الإجباري، والتي فضحتها واقعة مهسا أميني، ومن بين تلك الوقائع هو اعتقال شابة كانت تسير مع خطيبها وبعد أيام عثروا على جثتها.

كما أوضحت سيلاوي أن عناصر النظام الإيراني كانوا يمنعونهم من امتلاك أجهزة الفيديو والتكنولوجيا ويجبرونهم على لبس الشادور الإيراني الأسود.