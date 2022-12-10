ظهر طفل برازيلي يبكي بشدة لحظة ضياع ركلة الترجيح من مدافع المنتخب ماركينيوس،في مباراة أمس أمام كرواتيا.

وكانت البرازيل قد ودعت منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام منتخب كرواتيا في دور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، لينجح منتخب البرازيل في تسجيل هدف التقدم في نهاية الشوط الإضافي الأول عن طريق نيمار.

وتعادلت كرواتيا في نهاية الشوط الإضافي الثاني عن طريق برونو بيتكوفيتش، وفي ركلات الترجيح اضاع رودريجو و ماركينيوس للبرازيل فيما سجل جميع لاعبي كرواتيا.