أكد متحدث النصر السابق سعود الصرامي، على المفاوضات القائمة بين النادي وبين اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدا أنها ليست شائعات.

وقال الصرامي: “الأمر ليس شائعات لأنه انطلق من الصحافة العالمية المقربة من وكيل اللاعب، وبعد مباراة سويسرا رونالدو جاوب على سؤال التوقيع وليس المفاوضة”، مشيرا إلى أن هناك فرق بين التوقيع الرسمي والمفاوضات.

وحول سبب عدم إعلان النصر عن صفقة رونالدو والعائد من تواجده في الدوري السعودي، قال الصرامي: “لا يوجد جانب نصراوي قادر على التعليق لان الموضوع يحتاج صبر وتركيز”.

وتابع: “رونالدو وجوده في الدوري السعودي سيعطي قيمة إعلامية وإعلانية وجماهيرية عالية جدا، فبعيد عن النادي الذي سينتقل له وجود رونالدو مكسب لاي نادي”.

وأضاف: “إذا حضر رونالدو للنصر ستكون صفقة القرن للدوري السعودي ومنها سينطلق الدوري السعودي للاعبين ونجوم أكثر قدرة لنقله إلى قيمة أعلى من حيث الجماهيرية”.

واستكمل: “رونالدو لايملك إلا عرض النصر حاليا، ولا نعلم سيتم الموافقة ام لا”.