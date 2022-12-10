لفت لاعب المنتخب السعودي للقولف سعود الشريف الأنظار عبر أدائه المبهر نهاية هذا الأسبوع في منافسات البطولة السعودية المفتوحة برعاية صندوق الاستثمارات العامة، إذ حل ثانياً في ترتيب اللاعبين الهواة في البطولة التي تضم في نسختها السابعة وللمرة الأولى لاعبين من مختلف دول العالم، حيث تقام ضمن الجولة الآسيوية التطويرية، وذهبت صدارة الهواة للاعب المصري عيسى أبو العلا بفارق ضربتين فقط عن الشريف، فيما توج بلقب المحترفين الإندونيسي ناراجي رمضان بوترا.

وكان الشريف نجح في إنهاء آخر الجولات في المركز الثلاثين في الترتيب العام للمحترفين والهواة مدعوماً بنتيجته المميزة في اليوم في الأول، حيث قدم أفضل جولة في مسيرته حين أنهى المنافسات بنتيجة 7 ضربات دون المعدل، قبل أن يختتم الجولة الثالثة بـ209 ضربات (7 ضربات دون المعدل) متصدراً ترتيب اللاعبين السعوديين في البطولة.

في المقابل، نجح أبو العلا في خطف الصدارة من الشريف بفارق ضربتين فقط، ليتوج بلقب اللاعبين الهواة بنتيجة نهائية 207 ضربات (9 ضربات تحت المعدل)، حيث تأهل أبو العلا بهذا الفوز للمشاركة في منافسات البطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي تقام منافساتها على نادي وملعب رويال غرينز، حيث تتاح له فرصة منافسة أكبر نجوم العالم أمثال دستن جونسن وهارولد فارنر الثالث.

وتقام منافسات البطولة السعودية المفتوحة ضمن الجولة الآسيوية للمرة الأولى في تاريخها، حيث تستضيف 120 محترفاً وهاوياً من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأميركا والشرق الأوسط، تنافسوا في اليومين الأولين من البطولة، قبل أن يبلغ منافسات اليوم الأخير اللاعبون الـ 60 الأعلى نتيجة.

وعبر الرئيس التنفيذي لقولف السعودية ماجد السرور عن إعجابه بالإثارة التي قدمتها النسخة السابعة من البطولة وقال: “تابعنا منافسات أسبوع مليئة بالنتائج المميزة، حيث شهدنا رقماً قياسياً لهذا الملعب بنتيجة عشر ضربات تحت المعدل في أول أيام البطولة، ونحن فخورون باستضافة أول بطولة في السعودية ضمن الجولة الآسيوية التطويرية، ونطمح إلى أن يسهم تزايد أعداد الفعاليات المقامة في السعودية في منح الجيل الجديد من اللاعبين المحليين المزيد من الخبرة، كما نأمل أن يكون الأداء الرائع لسعود الشريف بداية لسلسة من النتائج المميزة للاعبين السعوديين في منافسات الجولة الآسيوية في السنوات المقبلة”.

وتابع السرور حديثه عن البطولة ونسختها المقبلة وقال: “نشكر صندوق الاستثمارات العامة على هذه الشراكة مع البطولة السعودية المفتوحة، ونحن متحمسون جداً لاستضافة النسخة الثامنة في 2023 حين نرحب بكافة المتنافسين في المملكة من جديد”.

من جانبه، قال المدير المساعد وراعي الشركات في الجولة الآسيوية كين كودو: “إنها بداية رائعة للشراكة التي تجمعنا بقولف السعودية والاتحاد السعودي للقولف، حيث نظمنا أول بطولة للجولة التطويرية في السعودية، عاش فريقنا تجربة مثيرة، ونتطلع بحماس إلى البطولة التالية في الظهران الأسبوع المقبل التي تمثل الفعالية قبل الأخيرة في جدول الجولة للعام الجاري 2022، نشكر صندوق الاستثمارات العامة وقولف السعودية وكافة الشركاء الذين أسهموا في صناعة هذا الحدث”.

وتمثل البطولة السعودية المفتوحة جزءا من سلسلة من الأحداث التي تنظمها قولف السعودية على مدار العام، حيث تبحث من خلالها عن التعريف بالمملكة كوجهة مميزة لمحبي القولف، إضافة إلى تطوير المواهب المحلية بهدف زيادة أعداد اللاعبين من مختلف الأعمار، كما تعمل الشركة التي تمثل الذراع التجارية للاتحاد السعودي للقولف على تسليط الضوء على قيمة الممارسات الرياضية، بما يعزز من دورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق جودة الحياة.