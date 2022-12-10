حقق ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي رقمًا قياسيًا تاريخيًا في كأس العالم، بعد فوز منتخب بلاده اليوم على البرتغال بهدف دون رد، ضمن منافسات دور ربع النهائي من المونديال.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور من البطولة، في إنجاز غير مسبوق.

وخرج ياسين بونو من تلك المباراة برقم تاريخي لم يحققه أي حارس في أفريقيا.

وبات بونو أول حارس إفريقي يحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية في نسخة واحدة من كأس العالم.

وحصل ياسين بونو على جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب والبرتغال، إلا أنه أهداها إلى زميله يوسف النصيري صاحب هدف الانتصار .