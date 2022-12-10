أكد المحلل السياسي د. علي العنزي، إن المملكة أكبر مصدر للطاقة للصين، والتبادل التجاري بين الصين والدول العربية تجاوز 300 مليار دولار.

وقال العنزي، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن الصين أكبر مستورد للطاقة من المملكة، كما أن بكين هي أيضًا أكبر مستهلك للطاقة.

وأضاف العنزي أن أكثر من 45% من التبادل التجاري بين الصين والدول العربية، للمملكة وبقية دول الخليج؛ لذلك تريد الصين تنمية شراكاتها وعلاقاتها من الدول الفاعلة في الإقليم، فيما تقوي الرياض شراكاتها مع الدول التي تسعى للاستقرار العالمي.