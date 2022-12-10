أثار حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو، غضب الصحفيين بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال لعدم رغبته بالرد إلا بالعربية رغم إلمامه باللغة الإنجليزية، والفرنسية وحتى الإسبانية.

وقال حارس مرمى المغرب: “ليست مشكلتي أنكم لاتتحدثون العربية ولم تحضروا مترجمين.”

ومن المعروف عن بونو بأنه يرفض الحديث باللغة الإنجليزية أو الإسبانية أو الفرنسية على الرغم من أنه يتقنها ويفضل دائماً الحديث بالمؤتمرات الصحافية باللغة العربية، إذ كان في بطولة أمم أفريقيا الماضية قد رفض الإجابة على أسئلة الصحافيين باللغات الأخرى غير العربية على الرغم من عدم توفر مترجم عربي مما أثار غضب وسائل الإعلام الغربية داخل المؤتمر.