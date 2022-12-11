فاز منتخب فرنسا على نظيره الإنجليزي،.بنتيجة 2-1، في إطار منافسات ربع نهائي كأس العالم 2022.

وسجل اللاعب تشواميني الهدف الأول لمنتخب فرنسا في الدقيقة 17، بينما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح منتخب إنجلترا في الدقيقة 52 بعد سقوط ساكا داخل منطقة جزاء فرنسا.

وأحرز جيرو الهدف الثاني لمنتخب فرنسا في الدقيقة 78، بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق جريزمان حولها جيرو برأسه لداخل الشباك.

وبهذه النتيجة، تأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 ليواجه نظيره المغربي الذي تخطى عقبة البرتغال بهدف دون رد.