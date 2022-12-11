دخل الإنجليزي هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، في نوبة بكاء شديدة بعدما أضاع ركلة جزاء أمام فرنسا، في ربع نهائي كأس العالم “قطر 2022”.

وأظهرت اللقطات حزن هاري كين الشديد عقب المباراة وبكاءه بعدما تسبب في إهدار التعادل لمنتخب بلاده.

وكان كين يحتاج لهدف واحد للتفوق على الأسطورة واين روني، كأكثر من سجل دوليا للإنجليز، حيث سجل كل منهما 53 هدفا.

وفازت فرنسا 2-1 على إنجلترا، بعدما سجل أوليفييه جيرو هدفا بضربة رأس قرب النهاية، في ختام دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم في قطر، السبت.