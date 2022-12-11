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الاحد11 ديسمبر

مدرب منتخب إنجلترا يواسي هاري كين بعد إهداره ركلة جزاء

منذ 19 دقيقة
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مدرب منتخب إنجلترا يواسي هاري كين بعد إهداره ركلة جزاء
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واسى غاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب ‎إنجلترا، هاري كين بعد إهداره ركلة جزاء كانت كفيلة بالتعادل أمام ‎فرنسا.

وكان الإنجليزي هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، دخل في نوبة بكاء شديدة بعدما أضاع ركلة جزاء أمام فرنسا، في ربع نهائي كأس العالم “قطر 2022”.

وأظهرت اللقطات حزن هاري كين الشديد عقب المباراة وبكاءه بعدما تسبب في إهدار التعادل لمنتخب بلاده.

يذكر أن فرنسا فازت على إنجلترا، بهدفين مقابل هدف بعدما سجل أوليفييه جيرو هدفا بضربة رأس قرب النهاية، في ختام دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم في قطر، السبت.

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