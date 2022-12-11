يواجه المنتخب المغربي، نظيره الفرنسى فى نصف نهائي كأس العالم 2022، بالمواجهة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على استاد البيت”.

وكان منتخب فرنسا نجح فى التأهل لملاقاة المغرب فى نصف نهائي مونديال قطر 2022، بعدما أقصت الديوك الفرنسية منافسها المنتخب الإنجليزي مساء السبت بهدفين مقابل هدف.

وحجز منتخب المغرب مقعده بين الكبار فى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه الثمين على البرتغال بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب “الثمامة”، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجارى.