شهدت حالات التصادم المروري خلال نوفمبر الماضي ارتفاعا ملحوظا،بنسبة 92.59%، كما رصدت 3920 حادثا في مكة المكرمة لم تتمكن من الوصول إليه.

ووصلت حالات مباشرة التصادم المروري 16200 حالة مقارنة بشهر أكتوبر التي بلغت 15 ألف حالة، في وقت بلغ إجمالي الحالات التي تمت مباشرتها أكثر من 64 ألف حالة، التي انخفضت بنسبة 95.52% مقارنة بشهر أكتوبر إذ بلغت أكثر من 67 ألف حالة.

وأفاد تقرير هيئة الهلال الأحمر لشهر نوفمبر الماضي، انخفاض الحالات المنقولة إلى المستشفيات بنسبة 96.27%، حيث بلغ إجمالي الحالات المنقولة 45.280 حالة مقارنة بشهر أكتوبر التي بلغت 47.033 حالة، وبلغ إجمالي البلاغات الواردة 95.869 بلاغا، وتصدرت مكة المكرمة إجمالي الحالات التي تمت مباشرتها بـ19.638 حالة بنسبة 30.68%.

كما أن الحالات التي تمت مباشرتها: 24 ألف حالة مرضية، التي تصدرت الحالات بنسبة 37.5%، والتصادم المروري ثانيا بـ16.200 حالة بـ25.31%، وغياب عن الوعي ثالثا بـ10 آلاف حالة بـ15.62%، ومشاكل في التنفس رابعا بـ1487 حالة بـ2.32%.