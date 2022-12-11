أكد الناقد الرياضي عدنان جستنيه، أنه لم نعرف “كلاسيكو” إلا مع التواجد الاتحادي الهلالي.

وقال عدنان جستنيه، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”، أن مباراة الديربي بين الهلال والنصر هي التي ستأخذ الأهمية، فالنصر يحتاج إلى رد دين سنوات سابقة.

وأشار جستنيه، إلى أن كل مباراة تقام بين الهلال والاتحاد لها قيمتها وأهميتها، فهي كلاسيكو على مستوى المملكة.