أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثالث من عام 2022م، ووفقاً للتقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2022م ارتفاعاً بنسبة (8.8%) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021م.

وأفادت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثالث 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (14.2%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2022 م نمواً إيجابياً بنسبة (6.0%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الثالث من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته (2.1%) مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني 2022م.

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