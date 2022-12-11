أعلن مطار مانشستر البريطاني، إغلاق مدرجين بشكلٍ مؤقت من جرّاء تساقط الثلوج بغزارة.

وقال في بيان على موقع تويتر: “بسبب تساقط الثلوج بكثافة، أغلقنا كلا المدرجين مؤقتاً.

وأضاف:” أن الصحة والسلامة ستظل على رأس أولوياتنا، وستستأنف العمليات في أقرب فرصة ممكنة”.

وفي السياق، شدد النصح على الركاب بالاتصال بشركات الطيران الخاصة برحلاتهم؛ للحصول على أحدث معلومات الرحلة، مع تأثر العشرات من الرحلات الجوية.

والجدير بالذكر أنه في وقتٍ لاحق، أعلن المطار في تغريدة استئناف الرحلات على واحد من المدرجين اللذين تمّ إغلاقهما.

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