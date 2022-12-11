قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، بحوزتهما (4.4) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.