قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، بحوزتهما (4.4) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، بحوزتهما (4.4) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
يا حليلاة على قص رقابهم بالسيف الأملح.