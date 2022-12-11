أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 1.1 %، مغلقا عند 10138 نقطة (- 108 نقاط)، مسجلا أدى إغلاق منذ إبريل 2021، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.1 مليار ريال.

وشهدت الجلسة تراجعا لأغلب الأسهم المتداولة تقدمها سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 2 % عند 30.85 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 5.3 مليون سهم.

وأغلق سهم “مصرف الراجحي” عند 74.30 ريال (- 1 %).

وأنهت أسهم “مصرف الإنماء” و”سابك للمغذيات” و”سبكيم العالمية” و”بنك البلاد” و”جبل عمر” و”المجموعة السعودية” و”دار الأركان” و”التصنيع الوطنية”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و6 %.

وتراجعت أسهم “تهامة للإعلان” و”نماء للكيماويات” و”متطورة” و”مجموعة الحكير” و”عذيب للاتصالات” و”ريدان”، بالنسبة القصوى أو قريبة منها.

في المقابل، صعد سهم “الأهلي السعودي” بأكثر من 2 % عند 47.85 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 3.3 مليون سهم.

وأغلق سهم “أكوا باور” عند 138 ريالا (+ 4 %).

وارتفع سهم “أسمنت ينبع” بأقل من 1 % عند 33.50 ريال، عقب إعلان الشركة عن توزيعات نقدية بواقع 0.75 ريال للسهم عن النصف الثاني.