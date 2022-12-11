كشفت تقارير، عن سعي نادي النصر، لضم البرازيلي روبرتو فيرمينو، نجم ليفربول الإنجليزي، الموسم المقبل؟

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية في تقرير لها، اليوم الأحد: “يأمل نادي النصر السعودي في أن يؤدي تقديم عرض مربح ماليا لأن يقبل روبرتو فيرمينو بالانضمام للنادي، في ظل عدم الاعتماد عليه كلاعب أساس في ليفربول، ما قد يدفعه للانتقال إلى الشرق الأوسط”.

وأضاف: “النصر يأمل أن يقرر النجم البرازيلي خوض تجربة جديدة، في ظل اعتماد ليفربول على داروين نونيز في مركز المهاجم الصريح”.

وتابع التقرير: “ينتهي عقد النجم البرازيلي مع ليفربول في الصيف، مما يعني أنه حر في التفاوض مع أندية أخرى اعتبارًا من شهر يناير المقبل، لكن هناك محادثات بينه وبين إدارة ليفربول بشأن تمديد إقامته في ميرسيسايد”.

يذكر أن عقد فيرمينو ينتهي في شهر يونيو المقبل، وذلك دون التوصل لاتفاق حالي مع ليفربول بتمديد عقده.