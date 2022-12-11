تباينت آراء مجموعة من الشباب والفتيات حول ما إذا كانوا يقبلون الزواج بدون إقامة حفل زفاف أم لا.

وأجاب بعض الشباب خلال برنامج “سيدتي”، بأنهم يفضلون عدم إقامة عرس توفيرا للتكاليف، على أن يستفادوا من مبلغ الفرح في السفر والاستمتاع بعد الزواج.

فيما رأى البعض الآخر أنه لا يمكن الزواج بدون فرح كبير يجمع الأهالي والأصدقاء، حيث قال أحدهم: “لازم فرح وزواج كبير وأعزم الجميع وفقا للعادات والتقاليد”.