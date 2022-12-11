أثارت العرافة اللبنانية، ليلي عبد اللطيف، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها قبل عام تنبأت خلاله بتأهل منتخب عربي لنصف نهائي كأس العالم 2022.

وتم تداول فيديو للعرافة اللبنانية تم تسجيله قبل عام تقريبا، حيث توقعت فيه تأهل منتخب عربي لنصف نهائي مونديال قطر، قائلة:”فيه دولة عربية ستصل إلى نصف نهائي كأس العالم في 2022 بقطر”.

وأصبح المنتخب المغربي أول فريق عربي وإفريقي يبلغ الدور نصف النهائي بكأس العالم، والذي سيلتقي مع نظيره الفرنسي في المربع الذهبي مساء يوم الأربعاء المقبل.

أثارت العرافة اللبنانية، ليلي عبد اللطيف، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها قبل عام تنبأت خلاله بتأهل منتخب عربي لنصف نهائي كأس العالم 2022.

وتم تداول فيديو للعرافة اللبنانية تم تسجيله قبل عام تقريبا، حيث توقعت فيه تأهل منتخب عربي لنصف نهائي مونديال قطر، قائلة:”فيه دولة عربية ستصل إلى نصف نهائي كأس العالم في 2022 بقطر”.

وأصبح المنتخب المغربي أول فريق عربي وإفريقي يبلغ الدور نصف النهائي بكأس العالم، والذي سيلتقي مع نظيره الفرنسي في المربع الذهبي مساء يوم الأربعاء المقبل.