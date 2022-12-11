قال محلل الطقس، عقيل العقيل، إنه بناء على التحذيرات الواردة بالأمطار الغزيرة فأن جريان السيول غير مستبعد خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن هذه الحالة ستؤثر على محافظة جدة خلال ساعات المساء، وكذلك الصباح الباكر من يوم غد، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

كما توقع هطول الأمطار المتوسطة إلى غزيرة على محافظات مكة المكرمة، والليث، مع جريان الأودية والسيول، داعيا من الجميع الالتزام بتعليمات الدفاع المدني.