أعلن القضاء الأسكتلندي، اليوم الأحد، احتجاز ليبي في الولايات المتحدة، حيث يشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي في 1988م، ما أسفر عن مقتل 270 شخصا.

والمشتبه به أبو عجيلة محمد مسعود محتجز في الولايات المتحدة، فيما أوضحت النيابة الأسكتلندية عزمها “مواصلة التحقيق لتقديم من شاركوا مع المقرحي إلى القضاء”، في إشارة إلى الليبي عبد الباسط المقرحي المتهم الوحيد الذي أدين على خلفية التفجير.

وقال مسؤول بوزارة العدل الأمريكية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة احتجزت الرجل المتهم بصنع القنبلة التي فجرت رحلة بان أم رقم 103 فوق لوكربي في أسكتلندا، العام 1988.

ومات كل من كانوا على متن الطائرة، من الركاب والطاقم، وعددهم 259 شخصاً. وقتل 11 شخصاً في بلدة لوكربي بعدما سقط على منازلهم حطام الطائرة التي كانت متجهة من لندن إلى نيويورك.

يذكر أن أبوعجيلة، الذي كان عميلا استخباراتيا في عهد معمر القذافي، قد اعترف بالضلوع في هجوم لوكربي خلال التحقيقات التي أجرتها معه السلطات الليبية.