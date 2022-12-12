سجلت إصابات العمل في القطاعين الحكومي والخاص ارتفاعا وصل إلى 7066 إصابة في الربع الثالث بنسبة 89.9%، مقارنة بالربع الثاني التي بلغت 6353 إصابة بنسبة 47%، وجاءت الفئة الثلاثينية من 35_39 سنة أكثر الفئات تعرضًا لإصابات العمل الخاص.

وأعلنت إحصائية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإصابات العمل في الربع الثالث من العام الحالي، عن ارتفاع وفيات العمل في القطاع الخاص إلى 27 وفاة، بنسبة 37% مقارنة بالربع الثاني التي بلغت 10 وفيات، وبلغت حالات شفاء بدون عجز 123 حالة في القطاع الخاص، وشفاء بعجز 160، وتحت العلاج 37 في القطاع الحكومي، و6710 حالات في القطاع الخاص.

وتصدر الأجانب الذكور الإصابات في القطاع الخاص بـ6332 إصابة، مقابل 114 إصابة للإناث الأجانب، وبلغت إصابات الذكور السعوديين في القطاع الخاص 425 إصابة، والإناث 149 إصابة.