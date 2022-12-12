أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم أو البكالوريوس في عدة تخصصات عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة
1- مشرف مناوبات – شبكة الخدمات (المدينة المنورة).
2- رئيس قسم (ينبع).
3- مشرف تشغيل وصيانة الشبكة (المدينة المنورة، مهد الذهب، خيبر، وادي الفرع).
4- رئيس قسم تحصيل المساكن (تبوك).
5- مدير التفتيش والتحقيق في الحوادث (الرياض).
.. وأخرى.
وأشارت إلى أن التقديم متاحا حالياً وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع
التعليقات
اترك تعليقاً