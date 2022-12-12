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الاثنين12 ديسمبر

ردة فعل سيدة بعد محاولة سرقة سيارتها

منذ 42 دقيقة
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    ردة فعل سيدة بعد محاولة سرقة سيارتها

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