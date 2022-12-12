شهد مؤشر السوق السعودي، تراجعا خلال جلسة اليوم الاثنين، بأكثر من 150 نقطة دون مستوى الـ10 آلاف نقطة، لأول مرة منذ أبريل 2021، وسط تداولات ناهزت 2.1 مليار ريال.

وتراجعت أغلب الأسهم المتداولة، يتقدمها سهما “مصرف الراجحي” و”أرامكو السعودية”، فيما يجري تداول أسهم “الأهلي السعودي” و”مصرف الإنماء” و”معادن” و”بنك الرياض” و”سابك” و”السعودي الفرنسي”، على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %، بينما يتصدر سهم “تهامة للإعلان” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى.

ويتداول سهم “أمريكانا” في أولى جلساته بالسوق على ارتفاع بأقل من 1%، وسط تداولات كثيفة على السهم.