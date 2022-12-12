أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة إتمام عملية الربط الآلي التكاملي مع هيئة المساحة الجيولوجية، لعرض البيانات المكانية كالخرائط الجيولوجية، وبيانات السدود، ومواقع التمعدنات، والوحدات الصـخرية، والتراكيب الجيولوجية ومنها الصدوع والقواطع، وأجهزة الرصد المناخية والمطرية.

جاء ذلك خلال لقاء حضره معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، ومعالي الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبد الله الشمراني، وعدد من مسؤولي الوزارة والهيئة.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية الربط التكاملي مع هيئة المساحة الجيولوجية سيسهم في الاستفادة من قواعد المعلومات الوطنية لعلوم الأرض، وتزويد منظومة الوزارة بالمعلومات والخرائط الجيولوجية الأساسية.

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تستهدف من خلال عمليات الربط الإلكتروني والرقمي مع عدد من الجهات الحكومية رفع مستوى التكامل في الخِدْمات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها، ومواكبة مسيرة التحول الرقمي من خلال التعاون التقني؛ لتقديم خدمات إلكترونية ذكية ومتكاملة تلبي متطلبات المستفيدين.