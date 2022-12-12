تساءل البعض عن المبلغ الذى سيحصل عليه كل من ناديَيْ الاتحاد والنصر بسبب مشاركة المحترف المغربي عبد الرازق حمدالله في المونديال رفقة أسود الأطلس، وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأوضح خبير لوائح وأنظمة كرة القدم المستشار عبد المجيد المنصور، أنه: “لن يذهب المبلغ كاملاً لنادي الاتحاد، فيفا يقوم بتوزيع المبلغ على الأندية التي شارك معها اللاعب خلال آخِر سنتين من كأس العالم”.

وتابع المستشار عبد المجيد المنصور: “بالتالي يحصل الاتحاد على مبلغ (213,333) دولاراً، ويحصل النصر على مبلغ (106,666) دولاراً”، لافتًا إلى أن فيفا يقسم المبالغ المالية على الأندية التي شارك معها اللاعب في السنتين الأخيرتين ليس بناء على عدد الأشهر، بل التقسيم لثلاثة أجزاء بناء على فترة انتقال اللاعب.

وضرب المثل بموقف المدافع المغربي بدر بانون قائلاً إنه وفقا لفترة مشاركته فإن ناديه الحالي قطر القطري سيحصل على ثلث المبلغ (106,666) دولاراً، فيما يحصل الأهلي المصري على ثلثَي المبلغ (213,333) دولاراً.