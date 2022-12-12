أوضح المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج، عقوبة استغلال الأطفال في التسول وجمع الأموال، لافتًا أن الذي يساهم بإعطاء الأموال يعتبر مشاركًا في الجريمة.

وقال “الفرج” خلال مداخلة على “برنامج اليوم” المُذاع على قناة الإخبارية:” أن استغلال الأطفال بالتسول يندرج تحت الاتجار بالبشر، وتصل عقوبتها إلى السجن 15عامًا وغرامة قدرها مليون ريال”، مُشيرًا إلى أن هناك حالات يُشدد فيها العقوبة .

وأفاد بأنه يمكن مساعدة الأطفال برفع بلاغ مباشرةً، وستحضر الجهات الأمنية لمساعدة الطفل لأن هذه تعد جريمة.