أوضحت تقارير صحفية، أن المدير الفني لفريق الاتحاد نونو سانتو، ينتظر بديل المغربي عبد الرزاق حمد الله، لمباراة الشباب، خلال تدريبات اليومين المقبلين.

ويعد اللاعب حمد الله متواجد حاليا مع منتخب بلاده، الذي تأهل لمواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم، بعد غد، قبل مواجهة الاتحاد والشباب بـ 24 ساعة.

وبدأ سانتو التحضير الفعلي لمواجهة الشباب، المقررة الخميس المقبل، في الرياض، فيما يستعد الشباب لمواجهة قوية أمام نظيره الاتحاد على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في قمة مباريات الجولة التاسعة، الخميس المقبل.