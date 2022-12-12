أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 1 %، مغلقا عند 10033 نقطة (- 105 نقاط)، مسجلا أدنى إغلاق منذ إبريل 2021، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 مليارات ريال.

وكان مؤشر السوق قد تراجع خلال جلسة اليوم بنحو 190 نقطة عند 9950 نقطة، قبل أن تُقلص خسائره ويغلق عند المستوى المذكور أعلاه.

وبانخفاض اليوم تصل خسائر السوق السعودي، منذ بداية العام الجاري(2022)، إلى نحو 1250 نقطة وبنسبة 11.1 %.

وشهدت الجلسة تراجعا لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها سهما “أرامكو السعودية” و”مصرف الراجحي” عند 30.25 ريال (- 2 %) و72.10 ريال (- 3 %).

وأنهت أسهم “سابك” و”بنك الرياض” و”اس تي سي” و”سبكيم العالمية” و”جرير” و”بنك الجزيرة”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وتصدر سهما “شمس” و”تهامة للإعلان” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى.

في المقابل، ارتفع سهم “أمريكانا” في أول جلساته بالسوق السعودي، بنسبة 2 % عند 2.74 ريال (+ 0.06 ريال مقارنة بسعر الإدراج البالغ 2.68 ريال).

وشهد السهم تداولات كثيفة بلغت نحو 513 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار ريال (تمثل نحو 24 % من إجمالي تداولات السوق اليوم)، تمت عن طريق نحو 85 ألف صفقة.