توقع محلل المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الجنوبية.

وقال العقيل :”نوصي بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجال الأودية والسيول، أما باقي المناطق بالمملكة على المرتفعات ابتداءا من مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف والمناطق الشرقية من مناطق مكة المكرمة يتوقع هطول أمطار عليها كذلك الحال من متوسطة إلى غزيرة”.

وأضاف ” هذه الحالة الجوية متوقع استمرارها حتى يوم الأربعاء لتشمل المدينة المنورة وبعض أجزاء محافظات منطقة الرياض وخاصة الشمالية وبعض أجزاء منطقة القصيم وحائل “.