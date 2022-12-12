صرح المدير الفني لمنتخب كرواتيا زلاتكو داليتش قبل مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم قطر2022، بأن تلك النسخة “منهكة”.

وقال داليتش في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأرجنتين: “نحن من بين أفضل 4 منتخبات في العالم ووصولنا إلى هذا الدور إنجاز كبير”.

وأضاف: “خلال الأيام الماضية قمنا بتحليل أسلوب لعب الأرجنتين ونحن نثق في لاعبينا لتحقيق الفوز”، مستكملا:”هذه البطولة منهكة لكننا نملك الطاقة والإرادة لخوض المواجهة”.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الكرواتي، غدا الثلاثاء، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022.