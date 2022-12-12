أثارت الإعلامية المصرية ياسمين عز مذيعة قناة ام بي سي مصر، حالة من الجدل، بعد تغزلها في حارس منتخب المغرب ياسين بونو.

وظهرت ياسمين عز خلال برنامجها على الهواء، توجه رسالة لمعجبات بونو، بقولها: “صحيح هو حارس متألق ووسيم جدا وجان وطول بعرض ويستاهل لقب كأس العالم كله مش رجل المباراة فقط، بس سيبوه يركز في شغله”.

وأشارت عز إلى أن الحارس المغربي متزوج ولديه أبناء، لكن زوجته لا تقوم بنشر أي صور تجمعهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه منذ انطلاق منافسات كأس العالم 2022، واصل الحارس المغربي ياسين بونو لفت الأنظار بتألقه اللافت مع المنتخب وبلوغهم نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخهم، والتاريخ العربي والإفريقي، حيث ساهم بونو بشكل كبير في وصول المنتخب المغربي إلى قبل نهائي المونديال.